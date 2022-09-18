Бывший глава МИД Румынии ещё раз заявил о "неестественности границ" Украины

То, что границы Украины являются "неестественными" — это простая историческая правда, сказал бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга, подтвердив тем самым уже сказанное им ранее.

Ранее Марга заявил, что исторически часть нынешних земель современной Украины ей действительно не принадлежат, и ввиду этого Киеву следует отдать Венгрии Закарпатье, Румынии — Буковину, Польше — Галицию, а России — Донбасс и Крым. МИД Румынии осудил слова своего бывшего главы, назвав их неприемлемыми.

Тем не менее Марга повторил, что отвечает за сказанное ранее, потому что утверждение о неестественности границ Украины — это простая правда и историческая истина, против которой пытается идти сегодняшняя пропаганда, "утверждения которой послезавтра будут считаться уже ошибочными".

Политик добавил, что ожидал подобной реакции на свои слова официального Киева и украинских СМИ, отметив, что эти эмоции его нисколько не тронули, потому что никто так и не привёл никаких фактических аргументов против его утверждения.

"В моих словах есть только правда, и я считаю своим профессиональным, гражданским и моральным долгом донести ее. Украина находится в неестественных границах. По всем историческим и демографическим критериям она имеет территории, которые может уступить соседям", — повторил Марга в беседе с изданием DIGI24.