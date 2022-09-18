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Бывший глава МИД Румынии ещё раз заявил о "неестественности границ" Украины

Мир

То, что границы Украины являются "неестественными" — это простая историческая правда, сказал бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга, подтвердив тем самым уже сказанное им ранее.

Бывший глава МИД Румынии ещё раз заявил о "неестественности границ" Украины

Ранее Марга заявил, что исторически часть нынешних земель современной Украины ей действительно не принадлежат, и ввиду этого Киеву следует отдать Венгрии Закарпатье, Румынии — Буковину, Польше — Галицию, а России — Донбасс и Крым. МИД Румынии осудил слова своего бывшего главы, назвав их неприемлемыми.

Тем не менее Марга повторил, что отвечает за сказанное ранее, потому что утверждение о неестественности границ Украины — это простая правда и историческая истина, против которой пытается идти сегодняшняя пропаганда, "утверждения которой послезавтра будут считаться уже ошибочными".

Политик добавил, что ожидал подобной реакции на свои слова официального Киева и украинских СМИ, отметив, что эти эмоции его нисколько не тронули, потому что никто так и не привёл никаких фактических аргументов против его утверждения.

"В моих словах есть только правда, и я считаю своим профессиональным, гражданским и моральным долгом донести ее. Украина находится в неестественных границах. По всем историческим и демографическим критериям она имеет территории, которые может уступить соседям", — повторил Марга в беседе с изданием DIGI24.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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