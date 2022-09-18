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Haber7: турок обрадовало возможное прекращение поставок нефти из РФ в ЕС

Мир

Турецкие читатели одобрительно отнеслись к словам российского лидера Владимира Путина, пообещавшего прекратить импорт российских энергоресурсов в Евросоюз, если он введёт "потолок" цен на нефть и газ из РФ.

Haber7: турок обрадовало возможное прекращение поставок нефти из РФ в ЕС

По словам турков, они ждут с нетерпением, как будут развиваться события дальше. Пользователи уверены, что Европа сама роет себе яму в энергетическом вопросе.

"Европа, что посеешь, то и пожнешь. Не нужно идти против России, лучше подумай еще раз, иначе будет очень плохо", — написал один из комментаторов турецкого издания Haber7.

"Пусть Запад замерзнет, ​​чтобы они опомнились", — согласился с ним другой.

"Путин великолепен, жду продолжения", — отметил третий.

"Путин, я аплодирую тебе", — не сдержал эмоций ещё один пользователь.

Читатели издания назвали Европу "глупой" и усомнились, что США помогут ей справиться с энергокризисом.

Ранее Путин сообщил, что Россия оставляет за собой прекратить поставки топлива тем странам, которые нарушают ранее заключённые договорённости.

2 сентября министры финансов "Большой семёрки" одобрили введение "потолка" цен на российскую нефть и предложили всем странам поддержать это решение.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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