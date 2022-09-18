Турецкие читатели одобрительно отнеслись к словам российского лидера Владимира Путина, пообещавшего прекратить импорт российских энергоресурсов в Евросоюз, если он введёт "потолок" цен на нефть и газ из РФ.
По словам турков, они ждут с нетерпением, как будут развиваться события дальше. Пользователи уверены, что Европа сама роет себе яму в энергетическом вопросе.
"Европа, что посеешь, то и пожнешь. Не нужно идти против России, лучше подумай еще раз, иначе будет очень плохо", — написал один из комментаторов турецкого издания Haber7.
"Пусть Запад замерзнет, чтобы они опомнились", — согласился с ним другой.
"Путин великолепен, жду продолжения", — отметил третий.
"Путин, я аплодирую тебе", — не сдержал эмоций ещё один пользователь.
Читатели издания назвали Европу "глупой" и усомнились, что США помогут ей справиться с энергокризисом.
Ранее Путин сообщил, что Россия оставляет за собой прекратить поставки топлива тем странам, которые нарушают ранее заключённые договорённости.
2 сентября министры финансов "Большой семёрки" одобрили введение "потолка" цен на российскую нефть и предложили всем странам поддержать это решение.
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