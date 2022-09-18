Боец ВС РФ: мобилизация на Украине проходит путём угроз Киева

По словам мирных граждан, проживающих на освобождённых территориях Украины, киевские власти проводят в стране насильную мобилизацию, угрожая родным и близким тех, кто не желает вступать в ряды ВСУ. Такой информацией поделился российский военный, имеющий позывной "Пианист".

В разговоре с РИА Новости военный признался, что лично он находится на фронте потому, что желает защитить мирных украинцев и жителей Донбасса, которых беспрестанно терроризируют киевские власти.

"Пианист" утверждает, что основной рычаг, который использует Киев в отношении своих же граждан — это страх за жизнь близких. Он уточнил, что знает об этом непосредственно из рассказов местных жителей.

"Своих также заставляют бояться. У них сколько человек служат, что просто за семьи свои боятся элементарно. Их просто заставляют, что если служить не будешь — твою семью кончат", — рассказал российский боец, участвующий в сражениях на угледарском направлении.