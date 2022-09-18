Боррель: именно Киев должен назвать свои условия, чтобы прекратить конфликт

По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, Украине следует определиться с условиями, на которых будет прекращён конфликт.

"Именно на украинцев и только на них ляжет забота определить будущие условия мира", — сказал Боррель в беседе с французским изданием Journal du dimanche.

Дипломат обратился к Евросоюзу с просьбой нарастить поддержку Украине в военном и экономическом плане. Боррель подчеркнул, что в случае с Украиной это первый раз, когда межправительственный европейский фонд начал оказывать финансовую помощь стране, ставшей местом конфликта.

Не обошёл своим вниманием глава евродипломатии и санкции против РФ, указав, что они дали Европе возможность стать независимой от России в экономическом и энергетическом плане, поскольку большая потребность в российских энергоресурсах угрожала её "независимости и безопасности".