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В "Красном Кресте" умоляют людей не продавать почку ради нового iPhone 14

Мир

Донорство на нелегальном рынке ради покупки новых гаджетов Apple имело место и раньше, однако сегодня оно переживает новую волну.

В "Красном Кресте" умоляют людей не продавать почку ради нового iPhone 14

Для многих граждан мира "яблочная" электроника всегда была недосягаемой мечтой, люди не могли позволить себе купить iPhone при причине его высокой цены.

На эту тему было создано множество мемов, однако в последнее время шутка превратилась в суровую реальность. Представители международных организаций, в том числе "Красного Креста", всерьёз просят людей не продавать свои органы для того, чтобы купить iPhone. Специалисты обеспокоены тем, что фиксируется всё больше случаев незаконной продажи почек ради приобретения вожделенного гаджета.

Что касается России, то, что компания Apple покинула российский рынок, не помешает поклонникам её техники из РФ приобрести новые iPhone: в сентябре ведущими национальными сотовыми ритейлерами на них были объявлены предзаказы, а сами гаджеты россияне смогут получить в октябре по параллельному импорту.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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