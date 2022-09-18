Rzeczpospolita: половина стран мира поддерживает Россию

На стороне России — половина стран мира, а её лидер Владимир Путин успешно налаживает контакты с главами Китая, Индии, Ирана и Турции на полях саммита ШОС. Об этом напомнил польский обозреватель Енджей Белецкий в материале для издания Rzeczpospolita.

Автор подчеркнул, что Запад не смог добиться своей цели и ввергнуть Россию в масштабную изоляцию.

"Ни о какой масштабной изоляции России речи быть не может, поскольку, несмотря на украинский конфликт, многие мировые лидеры с большим опытом за плечами поддерживают с ней контакты", — написал Белецкий.

Журналист отметил, что для Запада стала огромным разочарованием встреча на саммите ШОС Путина с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Белецкий напомнил, что Индия не поддержала антироссийские санкции и сохранила все договорённости относительно поставок оружия из РФ, а также российской нефти, оказавшись на втором месте по объёмам её импорта.

Обратил Белецкий внимание и на политику Турции, которая, даже являясь членом НАТО, не поддержала Запад в плане антироссийских санкций и заняла нейтральную позицию относительно конфликта на Украине.

Автор отметил поддержку Ирана, которую он выказал по отношению к РФ, отметив, что она защищает свои геостратегические интересы на законных основаниях.

В заключение Белецкий ещё раз напомнил о мощной поддержке Китая, которую он оказывает России, и о том, что глава КНР Си Цзиньпин пообещал укреплять сотрудничество между двумя странами.