Песков: действия США являются провокационными и дестабилизирующими

Со стороны США исходит множество провокаций. Это отмечают как Россия, так и Китай, солидарные в том, что подобное поведение является дестабилизирующим и недопустимым. Такую точку зрения выразил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Абсолютное сходство в отношении к различного рода провокационным действиям, источником коих являются Соединенные Штаты Америки, непозволительности такого поведения дестабилизирующего", — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".

Песков подчеркнул, что РФ и Китай заняты реализацией своих двусторонних отношений, и не претендуют на то, чтобы "рулить всем миром", как это делают "другие страны".