ВСУ нанесли удары по Донецку, Макеевке и Докучаевску

По сообщению представительства ДНР в СЦКК, ВСУ произвели обстрел Донецка, Докучаевска и Макеевки. Всего со стороны украинских военных по этим населённым пунктам за час было выпущено 14 снарядов натовского калибра 155 мм.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 9.42 — н. п. Новомихайловка — н. п. Докучаевск: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров… 10.00 — н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров… 10.40 — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", — сказано в Telegram-канале ведомства.

Также, согласно сообщению штаба территориальной обороны ДНР, 18 сентября ВСУ снова нанесли удар по колонии, находящейся в Еленовке.

Как уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю за военными преступлениями на Украине, 18 сентября украинские военные уже дважды производили обстрел Еленовки, использовав для этого шесть снарядов натовского образца 155 мм калибра.