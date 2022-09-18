Military Watch: Алжир отдаст $7 млрд за российские танки, ЗРК и бомбардировщики

Власти Алжира заключили договор с Россией на поставку вооружения. Стоимость контракта составляет семь миллиардов долларов, сообщил сенатор США Марко Рубио.

Пока киевский режим продолжает просить у Запада новое вооружение, в мире находится множество покупателей на русское оружие. По данным американского конгрессмена, Россия и Алжир не стали афишировать сделку, чтобы североафриканской государство не попало под вторичные санкции.

Армия Алжира одна из самых боеспособных в Африке, сообщает издание Military Watch. Алжирские военнослужащие постоянно проходят обучение и стажировку в российских военных вузах, они были замечены даже за штурвалами новейших истребителей Су-57.

В сенате США считают, что помимо современных самолётов Алжир намеревается приобрести зенитные ракетные системы С-500, танки Т-14 "Армата" и фронтовые бомбардировщики Су-34М.