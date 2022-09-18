Власти Алжира заключили договор с Россией на поставку вооружения. Стоимость контракта составляет семь миллиардов долларов, сообщил сенатор США Марко Рубио.
Пока киевский режим продолжает просить у Запада новое вооружение, в мире находится множество покупателей на русское оружие. По данным американского конгрессмена, Россия и Алжир не стали афишировать сделку, чтобы североафриканской государство не попало под вторичные санкции.
Армия Алжира одна из самых боеспособных в Африке, сообщает издание Military Watch. Алжирские военнослужащие постоянно проходят обучение и стажировку в российских военных вузах, они были замечены даже за штурвалами новейших истребителей Су-57.
В сенате США считают, что помимо современных самолётов Алжир намеревается приобрести зенитные ракетные системы С-500, танки Т-14 "Армата" и фронтовые бомбардировщики Су-34М.
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