NBC: США не берут в расчёт сильных союзников Путина, помогая Украине

Чтобы лишить президента России Владимира Путина влияния в Европе и мире, недостаточно усилий США в военной помощи Украине. Об этом заявляет американский телеканал NBC.

По мнению журналистов, желание сотрудничать с российским лидером есть у множества стран, которые предоставляют ему вооружение и свои рынки для товаров из РФ.

Авторы репортажа считают, что у Путина получается собрать коалицию стран незаметно. И в неё входят как более авторитарные лидеры — в Северной Корее, Китае и Иране, так и лидеры нелиберальных демократий в Турции, Индии и Венгрии.

По мнению обозревателей, военной помощи США Украине недостаточно для борьбы с влиянием Путина даже на европейском континенте, поскольку Италия и Швеция находятся сейчас в стадии формирования новых правительств, которые также могут начать склоняться в сторону лидера России.

"США не могут — и не должны — успокаиваться и думать, что военной помощи Украине достаточно, чтобы остановить его угрозу. У Запада должна быть гораздо более широкая стратегия", — сказано в материале.

Ранее военный обозреватель Михаил Ходарёнок назвал косвенные признаки того, что США начали "сливать" Украину. Аналитик отметил, что Америка поставляет вооружение Киеву не в том количестве, которое требуется.