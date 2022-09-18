Трамп: немцы потеряют страну из-за сокращения поставок российского газа

Жители Германии "останутся без страны" из-за обратного эффекта санкций в отношении российского газа. Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп.

По его словам, Берлин хочет вернуть "старомодные вещи", такие как уголь.

"У них не останется страны", — сказал Трамп, выступая на митинге в Огайо, трансляцию которого вёл телеканал C-SPAN.

Он также подчеркнул: немецкие политики всерьёз не воспринимали его предупреждения о грядущем дефиците голубого топлива в холодный период.

Экс-глава США поделился, что однажды направил бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель белый флаг, чтобы её страна могла в любой момент "капитулировать" перед РФ. Как пояснил Трамп, Германия получала свыше 70 процентов энергоносителей благодаря сотрудничеству с Москвой.

При этом он добавил, что не ожидал такого быстрого провала Берлина на международной арене.