Жители Германии "останутся без страны" из-за обратного эффекта санкций в отношении российского газа. Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп.
По его словам, Берлин хочет вернуть "старомодные вещи", такие как уголь.
"У них не останется страны", — сказал Трамп, выступая на митинге в Огайо, трансляцию которого вёл телеканал C-SPAN.
Он также подчеркнул: немецкие политики всерьёз не воспринимали его предупреждения о грядущем дефиците голубого топлива в холодный период.
Экс-глава США поделился, что однажды направил бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель белый флаг, чтобы её страна могла в любой момент "капитулировать" перед РФ. Как пояснил Трамп, Германия получала свыше 70 процентов энергоносителей благодаря сотрудничеству с Москвой.
При этом он добавил, что не ожидал такого быстрого провала Берлина на международной арене.
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