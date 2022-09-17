Baijiahao: Китай послал России хороший сигнал в разгар противостояния с США

После начала военной спецоперации на Украине страны коллективного Запада ввели многочисленные антироссийские санкции и наладили поставку оружия в качестве военной помощи ВСУ. Также на заднем дворе России произошла эскалация конфликта между Азербайджаном и Арменией.

По мнению китайских экспертов, ситуация на азербайджанско-армянской границе могла произойти из-за очередной провокации США, поскольку Вашингтон стремится дестабилизировать ситуацию в регионах, находящихся в непосредственной близости от России.

Однако на этом фоне Москва получила хорошие новости от Пекина, отметили аналитики.

"В критический момент, будучи добрым соседом России и его хорошим партнёром, Китай послал "пилюлю успокоения". Москва получила хорошие новости, которые укрепили её уверенность в положительном исходе борьбы с мировой гегемонией США", — заявили эксперты Baijiahao.

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин одобрила назначение на должность посла в Китае Игоря Моргунова. Она отметила, что новый представитель России сыграет важную роль в укреплении дружбы и взаимного доверия между двумя народами. Более того, дипломат подчеркнула, что Пекин продолжит продвигать стратегическое сотрудничество и партнёрство между Китаем и Россией.