Подоляка: Запад не поставляет танки на Украину из-за страха опозориться перед РФ

Страны Североатлантического альянса приняли решение не поставлять в Киев современные танки, поскольку опасаются опозориться перед Россией. Об этом заявил военный журналист Юрий Подоляка.

Блогер полагает, что коллективный Запад бойкотировал поставку тяжёлой артиллерии на Украину сразу по нескольким причинам. Во-первых, руководство НАТО сомневается, что разрекламированные танки эффективно проявят себя в ходе военной спецоперации. Во-вторых, альянс опасается, что бронемашины попадут в руки российской армии, в результате чего технические особенности западных разработок будут тщательно изучаться.

"Чтобы обслуживать эти танки на всём фронте, нужно перебросить тысячи и тысячи солдат и гражданских служащих натовских стран, чтобы они просто могли устраивать мастерские. Это колоссальная проблема", — заявил Подоляка в программе "Время покажет".