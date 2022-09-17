Глава разведки Пентагона Берриер допустил, что Путин изменит цели спецоперации

Генерал-лейтенант, директор Разведывательного управления Министерства обороны США Скотт Берриер не исключает, что российский лидер Владимир Путин изменит основные цели в ходе военной спецоперации на Украине.

"Сейчас мы подошли к моменту, когда, я думаю, Путину придётся пересмотреть цели своей операции", — цитирует его слова издание Associated Press.

Генерал отметил, что американская разведка на данный момент не располагает информацией о планах Москвы. Предполагается, что Путин будет учитывать длительность украинского конфликта.

По словам заместителя директора ЦРУ Дэвида Коэна, что разведданные США не обнаружили конкретных доказательств того, что Россия намерена использовать на Украине ядерное оружие.