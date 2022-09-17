Шольц рассказал о "всегда дружеском тоне" бесед с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что его разговоры с президентом России Владимиром Путиным всегда проходят в дружеском тоне, несмотря на все расхождения во взглядах.

По словам Шольца, если резюмировать все разговоры, которые он проводил с Путиным в последнее время, то "безусловно, подвижки были".

По словам канцлера ФРГ, тон его переговоров с российским коллегой "всегда дружеский", несмотря на "очень разные взгляды", сообщает "Прайм".

Канцлер считает проведение переговоров важным, добавив, что "помимо требования о выводе войск" поднимал гуманитарные вопросы, в том числе вывоз зерна и доступ к пленным.

Очередной разговор канцлера Германии с президентом России состоялся в минувший вторник, он продолжался полтора часа.

По итогам переговоров в Кремле сообщили, что Путин обратил внимание Шольца на нарушениях гуманитарного права со стороны Киева. Кроме того, обсуждали зерновую сделку — президент России ещё раз отметил, что география морских поставок украинского зерна оказалась несбалансированной. Рутин отметил, что лишь малая часть зерна в итоге отправилась в нуждающиеся страны.

Кроме того, президент России назвали циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы. Он подчеркнул, что Россия — надёжный поставщик энергии. Затронули и вопрос "Северного потока" — Путин напомнил, что перебои в его работе вызваны антироссийскими санкциями.

Что касается нынешнего заявления Шольца о дружеском тоне бесед с президентом России, то некоторые наблюдатели задаются вопросом, кому сказанное адресовано. Поскольку другие публичные высказывания германского канцлера в адрес Российской Федерации и Владимира Путина как-то не особо свидетельствуют о дружелюбии Шольца.