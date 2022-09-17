Украинский полковник в отставке Олег Жданов заявил, что Североатлантический альянс должен передать Киеву всё своё резервное вооружение, а пока Украина противостоит России, военный блок успеет перевооружиться.
"Каждая армия имеет резерв техники и вооружения, который находится на длительном хранении. И если они понимают всю ответственность и важность момента, то они могут спокойно, за счет этих резервов вооружить нашу армию", — сказал он в эфире телеканала "Дом".
По словам военного, украинским дипломатам необходимо провести с западными партнёрами разъяснительные работы о важности передачи вооружения Украине.
"Дайте нам оружие сегодня, а себе выпустите завтра, потому что пока мы будем сражаться, вы это успеете сделать", — заключил он.
Ранее глава ассоциации бундесвера Андре Вюстнер выразил протест против поставок вооружений для нужд ВСУ за счёт вооружённых сил Германии и сокращения их снабжения.
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