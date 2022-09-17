Глава ассоциации бундесвера Андре Вюстнер выразил протест против поставок вооружений для нужд ВСУ за счёт вооружённых сил Германии и сокращения их снабжения.
"Мы слишком хорошо понимаем желание Украины иметь тяжёлое оружие. Мы можем представить себе, например, поставку боевых машин пехоты из запасов промышленности. <…> Но каждая отдельная поставка ведёт к ослаблению Бундесвера", — заявил он в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
Вюстнер считает, что из запасов бундесвера уже невозможно поставлять оружие Киеву, так как это ведёт к проблемам: частично неустойчивой материальной готовности, нарушению обязательств ФРГ перед НАТО, в срыве обучения своих войск.
"Поэтому наше требование заключается в следующем: никаких дополнительных сборов из запасов Бундесвера", — категорично заявил глава ассоциации.
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