Байден: Россия станет изгоем в случае применения ядерного оружия на Украине

Россию ждут серьёзные последствия в случае применения ядерного или химического оружия в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.

В интервью каналу CBS он отметил, что пока не знает, собирается ли Москва использовать свой ядерный потенциал в ходе украинского конфликта.

"Если РФ это сделает, то станет ещё большим изгоем в мире, чем была раньше", — указал президент США.

По его словам, Вашингтон обязательно придумает, как отреагировать на гипотетическое использование Россией ядерного оружия. Кроме того, он подчеркнул: такие действия РФ обязательно "изменят облик" конфликта вокруг Украины.

Ранее аналитик из Китая Чэнь Хаоян сообщил, что ядерная война между США и Россией приведёт человечество к "величайшей катастрофе". Эксперт призвал Вашингтон и Москву проявлять сдержанность во избежание негативных последствий.