Россию ждут серьёзные последствия в случае применения ядерного или химического оружия в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.
В интервью каналу CBS он отметил, что пока не знает, собирается ли Москва использовать свой ядерный потенциал в ходе украинского конфликта.
"Если РФ это сделает, то станет ещё большим изгоем в мире, чем была раньше", — указал президент США.
По его словам, Вашингтон обязательно придумает, как отреагировать на гипотетическое использование Россией ядерного оружия. Кроме того, он подчеркнул: такие действия РФ обязательно "изменят облик" конфликта вокруг Украины.
Ранее аналитик из Китая Чэнь Хаоян сообщил, что ядерная война между США и Россией приведёт человечество к "величайшей катастрофе". Эксперт призвал Вашингтон и Москву проявлять сдержанность во избежание негативных последствий.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и террористические акты.