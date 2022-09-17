Зеленский: Германия не даёт танки Leopard Украине из-за "нацистского прошлого"

ФРГ отказалась подставлять Украине современные танки Leopard II, за что Зеленский напомнил Берлину о "нацистском прошлом" Германии.

Украинские власти признают, что практически вся военная промышленность страны уже уничтожена. Единственная возможность для ВСУ оказывать сопротивление союзникам — это поставки западного вооружения. Тем временем Европа и США не торопятся передавать Киеву новейшие виды тяжёлого оружия.

Накануне стало известно, что вместо немецких танков Leopard и броневиков Marder Берлин согласен отправить украинской армии бронированные автомобили Dingo.

В Германии существуют "определенные психологические барьеры", которые мешают передавать военную технику из-за "её нацистского прошлого", заявил Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters.

Он также отметил, что поставки западного вооружения "жизненно важны для Украины".