ФРГ отказалась подставлять Украине современные танки Leopard II, за что Зеленский напомнил Берлину о "нацистском прошлом" Германии.
Украинские власти признают, что практически вся военная промышленность страны уже уничтожена. Единственная возможность для ВСУ оказывать сопротивление союзникам — это поставки западного вооружения. Тем временем Европа и США не торопятся передавать Киеву новейшие виды тяжёлого оружия.
Накануне стало известно, что вместо немецких танков Leopard и броневиков Marder Берлин согласен отправить украинской армии бронированные автомобили Dingo.
В Германии существуют "определенные психологические барьеры", которые мешают передавать военную технику из-за "её нацистского прошлого", заявил Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters.
Он также отметил, что поставки западного вооружения "жизненно важны для Украины".
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