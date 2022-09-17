Киев и Вашингтон проводят консультации, где обсуждается поставка зенитных ракет Patriot, ударных БПЛА Grey Eagle и истребителей четвёртого поколения.
Несмотря на то, что США запретили киевском режиму публично просить дорогое вооружение, чтобы не раздражать в Москву, Украина всеми силами продолжает подталкивать Россию к объявлению войны.
"За кулисами (Украина. — Прим. ред.) не прекращает поиск оружия, способного переломить ход боевых действий. Киев просто становится хитрее в своих запросах", — отмечают эксперты американского издания Politico.
По словам авторов материала, советники украинского правительства, представители Пентагона и руководители оборонной промышленности США сейчас обсуждают возможность поставок ЗРК Patriot, истребителей F-16 и ударных беспилотников MQ-1C Grey Eagle.
Как отмечает издание, в Белом доме опасаются, что подобное оружие может спровоцировать Москву на эскалацию конфликта, тогда как технически сложные системы будут проблемой для украинских войск, которые не смогут их обслуживать.
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