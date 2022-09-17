Politico: Украина "за кулисами" просит у США истребители F-16 и ударные БПЛА

Киев и Вашингтон проводят консультации, где обсуждается поставка зенитных ракет Patriot, ударных БПЛА Grey Eagle и истребителей четвёртого поколения.

Несмотря на то, что США запретили киевском режиму публично просить дорогое вооружение, чтобы не раздражать в Москву, Украина всеми силами продолжает подталкивать Россию к объявлению войны.

"За кулисами (Украина. — Прим. ред.) не прекращает поиск оружия, способного переломить ход боевых действий. Киев просто становится хитрее в своих запросах", — отмечают эксперты американского издания Politico.

По словам авторов материала, советники украинского правительства, представители Пентагона и руководители оборонной промышленности США сейчас обсуждают возможность поставок ЗРК Patriot, истребителей F-16 и ударных беспилотников MQ-1C Grey Eagle.

Как отмечает издание, в Белом доме опасаются, что подобное оружие может спровоцировать Москву на эскалацию конфликта, тогда как технически сложные системы будут проблемой для украинских войск, которые не смогут их обслуживать.