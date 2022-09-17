Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба счёл загадкой отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца от передачи танков киевскому режиму.
В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung он отметил, что у Германии есть вся необходимая военная техника, однако Берлин медлит с поставками. Глава МИД Украины призвал руководство ФРГ уже сейчас принять решение, связанное с передачей танков.
"Для нас это загадка. Мы просим танки Leopard или Marder, но Берлин поставляет нам бронеавтомобили Dingo", — сказал Кулеба.
Он также подчеркнул: Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают острую необходимость в немецких танках.
Ранее руководитель украинского МИД заявил, что военным ВСУ нужны западные боеприпасы и тяжёлые вооружения, которые позволят "изменить ход событий". Как пояснил Кулеба, Киев планирует наращивать атаки на различных направлениях.
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