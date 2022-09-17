Кулеба: отказ Германии поставлять танки Киеву — загадка для руководства Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба счёл загадкой отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца от передачи танков киевскому режиму.

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung он отметил, что у Германии есть вся необходимая военная техника, однако Берлин медлит с поставками. Глава МИД Украины призвал руководство ФРГ уже сейчас принять решение, связанное с передачей танков.

"Для нас это загадка. Мы просим танки Leopard или Marder, но Берлин поставляет нам бронеавтомобили Dingo", — сказал Кулеба.

Он также подчеркнул: Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают острую необходимость в немецких танках.

Ранее руководитель украинского МИД заявил, что военным ВСУ нужны западные боеприпасы и тяжёлые вооружения, которые позволят "изменить ход событий". Как пояснил Кулеба, Киев планирует наращивать атаки на различных направлениях.