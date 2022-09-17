Handelsblatt: Си Цзиньпин будет и дальше поддерживать курс Путина на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин не собирается менять свою позицию в отношении российской спецоперации на Украине. Об этом пишет Handelsblatt.

По мнению обозревателя издания Даны Хайде, власти Китая будут и дальше полностью поддерживать внешнюю политику, проводимую главой РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, она добавила, что переговоры российского президента с Си Цзиньпином на саммите ШОС следует рассматривать в качестве тревожного сигнала западным странам. Как подчеркнула Хайде, во время беседы председатель КНР назвал Путина "старым приятелем".

"Пекин планирует в дальнейшем полностью поддерживать политику Путина", — считает обозреватель.

Ранее политолог Марат Баширов напомнил, что после переговоров лидеров РФ и Китая на Олимпиаде в Пекине началась российская спецоперация по демилитаризации Украины. Встреча Путина с председателем КНР в Самарканде может означать подготовку к "важным событиям", указал эксперт.