Экс-депутат Рады Кива: Польша потребует от РФ репарации в виде Львовской области

Польский лидер Анджей Дуда хочет получить от России разрешение на аннексию Львовской области в качестве "репараций за Вторую мировую войну". Такое мнение выразил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

По его словам, власти Польши готовы в любой момент начать переговоры с РФ о том, чтобы западная часть Украины была передана под контроль Варшавы.

"В качестве компенсаций они хотят получить Львовскую область", — указал Кива.

Как отметил экс-депутат Рады, поляки предчувствуют скорый раздел украинских территорий, поэтому не хотят "что-то пропустить мимо".

Ранее Дуда заявил, что Варшава должна заставить РФ передать ей деньги за "нанесённый в ходе Второй мировой войны ущерб". Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя высказывание польского президента, подчеркнул: Польша как государство существует только благодаря советским воинам.