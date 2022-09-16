Арестович о планах Запада: Лишить Россию доходов и забрать ядерное оружие

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал, как Запад планирует ослабить Россию.

Украинский военный аналитик уверен, что в мире нет места для России в её нынешнем состоянии.

"Дурная агрессия против соседей должна быть закрыта как жанр", — написал помощник Зеленского в своём микроблоге.

Арестович рассказал о том, как мир собирается повлиять на РФ.

"Активно делится мировой рынок нефти и газа без РФ и обсуждается вопрос её ядерного разоружения. Эти процессы связаны. Лишить Россию доходов и поменять ядерное оружие на экономическую помощь", — объяснил военный обозреватель.

Он назвал это ответом на неадекватные действия Владимира Путина.

Ранее Алексей Арестович объяснил, для чего украинской армии нужно дальнобойное орудие, способное наносить удары на расстоянии тысяч километров.