Newsweek: в первые часы вероятного ядерного конфликта погибнут 90 млн человек

Если предположить, что события вокруг Украины будут развиваться по худшему варианту и дело дойдёт до ядерного столкновения между РФ и НАТО, всего за несколько часов могут погибнуть миллионы людей. Такую картину нарисовало американское издание Newsweek, которое приводит мнение эксперта Алекса Глейзера, участвовавшего в создании симулятора "План А".

Специалист рассказал, что этот симулятор наглядно показывает возможный результат ядерного столкновения. Исследователи считают, что первый шаг может сделать НАТО, и РФ будет вынуждена реагировать. После этого теоретически последует взаимные удары по самым крупным городам и экономическим центрам на обоих континентах.

Исследователи полагают, что первые же часы обмена ядерными ударами могут унести жизни 90 миллионов человек.

"Помимо непосредственного ущерба, а также экономического и социального коллапса, наступит ядерная зима, которая усугубит катастрофу", — сказал исследователь.

Он добавил, что, по расчётам учёных, всего ядерное столкновение между США и Россией может унести жизни более пяти миллиардов человек.

Президент РФ Владимир Путин уже много раз говорил, что Россия не собирается использовать ядерное оружие, несмотря на то, что им располагает, потому что в таком конфликте по определению не может быть победителей.