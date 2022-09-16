Эксперт назвал квазинационализацией решение ФРГ по немецким дочкам "Роснефти"

Главный директор по энергетическому направлению в Институте энергетики и финансов Алексей Громов прокомментировал Pravda.Ru решение Германии передать немецкие дочки "Роснефти" под контроль Федеральному сетевому агентству.

"То, что предложила Германия, это квазинационализация. По сути, активы в нефтеперерабатывающих заводах Германии принудительно переходят от "Роснефти", которая имела в них доминирующую долю акционерного участия, под управление государственного оператора Германии. Почему квази-? Потому что пока Германия не говорит, что эти активы полностью и навсегда изымаются из ведения "Роснефти", — заявил Громов.

По его словам, "Роснефть" всё равно не смогла бы эксплуатировать свои предприятия в Германии после вступления в силу запрета на поставки российской нефти в ЕС, поэтому её потери не так болезненны, как может показаться.

"Для "Роснефти" в преддверие вступления в силу эмбарго ЕС на поставки нефти, которое произойдёт 5 декабря, НПЗ в городе Шведт становится проблемным активом. Этот завод получал нефть с территории РФ по нефтепроводу "Дружба". С 5 декабря это будет невозможно. Да, "Роснефть" теряет европейский рынок, поскольку этот НПЗ производил основной объём нефтепродуктов для Берлина. Но у компании не было бы перспектив по дальнейшему управлению этим заводом в условиях вступления в силу западных санкций в отношении экспорта российской нефти", — сообщил эксперт.

В пятницу, 16 сентября правительство Германии передало дочерние предприятия "Роснефти" в управление национальному регулятору в сфере энергетики.