Jerusalem Post: страны ШОС послали сигнал США, который изменит мировой порядок

Стран Шанхайской организации сотрудничества, саммит которой проходил в эти дни в Самарканде, открыли путь к полноправному членству Ирана в этом объединении.

В ходе саммита Иран подписал декларацию об обязательствах в ШОС. И это, считает издание Jerusalem Post, важная веха для мирового сообщества, которая будет иметь реальные последствия.

В материале отмечается, что члены организации, которая в последние годы активно расширяется, демонстрируют, что способны эффективно взаимодействовать без участия западных стран.

"Присоединение Ирана к организации ШОС во главе с Россией и Китаем — вызов мировому порядку, который пытаются возглавить США", — цитирует статью израильского издания РИА "Новости".

Полноправными участниками Шанхайской организации сотрудничества в настоящее время являются Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. В ходе нынешнего саммита была начата процедура предоставления полноправного членства в организации Белоруссии.