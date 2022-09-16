Баширов: после встречи Путина и Си может произойти что-то важное

После встречи лидеров России и Китая следует ожидать каких-то важных событий. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов в своём Telegram-канале.

Эксперт обратил внимание на то, что после прошлой встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня в феврале на Олимпиаде началась специальная военная операция на Украине.

Теперь главы двух держав снова встретились на полях саммита ШОС в Самарканде в сентябре, заметил он.

И странно считать, что ничего не произойдёт не менее важного, заключил аналитик.

Ранее политолог объяснил, почему именно канцлер ФРГ Олаф Шольц звонил Путину с предложением прекратить СВО.