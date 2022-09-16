После встречи лидеров России и Китая следует ожидать каких-то важных событий. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов в своём Telegram-канале.
Эксперт обратил внимание на то, что после прошлой встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня в феврале на Олимпиаде началась специальная военная операция на Украине.
Теперь главы двух держав снова встретились на полях саммита ШОС в Самарканде в сентябре, заметил он.
И странно считать, что ничего не произойдёт не менее важного, заключил аналитик.
Ранее политолог объяснил, почему именно канцлер ФРГ Олаф Шольц звонил Путину с предложением прекратить СВО.
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Очень важное событие для всей России, которое произойдет 19 сентября, предсказал российский политик Владимир Жириновский незадолго до смерти.