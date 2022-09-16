США столкнутся с негативными политическими и экономическими последствиями из-за своего участия в конфликте на Украине, считает колумнист The Hill Уильям Молони.
По его словам, ошибки Ираке и Афганистане ничему не научили Вашингтон, который в очередной раз оказался втянутым в вооружённый конфликт. Более того, на этот раз США втянули в затяжной кризис на Украине и Североатлантический альянс. Причём сейчас у Запада нет стратегии выхода из этого кризиса, который поглощает крупные суммы денег и не приносит никаких дивидендов, отметил Молони.
Автор материала призвал руководство США готовиться к "идеальному шторму", который будет выражаться в сочетании наиболее негативных факторов в американской экономике, а также во внутренней и внешней политике.
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