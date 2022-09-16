В США признали, что санкции против России "действуют медленно"

В США признали, что санкции против России действуют медленно. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Соединённые Штаты "надеялись, что санкции быстро задушат российскую военную машину на Украине, что усложнит Кремлю поддержку его усилий на поле боя", отметил один из собеседников издания.

По его словам, расчёт был также на то, что санкции настроят общественное мнение россиян против военной операции, когда их повседневная жизнь станет неудобной.

Теперь же американские чиновники прогнозируют, что самые суровые последствия санкций, вероятно, не материализуются раньше начала следующего года, заключает CNN.

Ранее издание The Washington Post спрогнозировало ожесточённые бои на Украине до конца осени.