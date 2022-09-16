Главный редактор аналитического Центра КАТЕХОН Леонид Савин в беседе с Pravda.Ru отреагировал на совместное заявление министров Польши, Франции и Германии, согласно которому Евросоюзу нужно изменить политику в отношении России.
"Западные чиновники не сделают что-то позитивное. Европейская комиссия, большая часть политиков в ЕС находятся под влиянием повестки Вашингтона", — отметил эксперт.
По его словам, Евросоюз выполняет приказы США. Пока лидеры объединения вряд ли пересмотрят свои действия, добавил специалист.
"Скорее всего, продолжится тот курс, который мы наблюдаем сейчас", — заключил собеседник издания.
Ранее сообщалось, что руководители министерств по европейским делам Польши, Франции и Германии призвали заново определить аспекты диалога с Москвой. Причиной послужила российская военная спецоперация по принуждению к миру на Украине, подчеркнули главы ведомств.
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