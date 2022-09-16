Савин исключил изменения в антироссийской политике Евросоюза

Главный редактор аналитического Центра КАТЕХОН Леонид Савин в беседе с Pravda.Ru отреагировал на совместное заявление министров Польши, Франции и Германии, согласно которому Евросоюзу нужно изменить политику в отношении России.

"Западные чиновники не сделают что-то позитивное. Европейская комиссия, большая часть политиков в ЕС находятся под влиянием повестки Вашингтона", — отметил эксперт.

По его словам, Евросоюз выполняет приказы США. Пока лидеры объединения вряд ли пересмотрят свои действия, добавил специалист.

"Скорее всего, продолжится тот курс, который мы наблюдаем сейчас", — заключил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что руководители министерств по европейским делам Польши, Франции и Германии призвали заново определить аспекты диалога с Москвой. Причиной послужила российская военная спецоперация по принуждению к миру на Украине, подчеркнули главы ведомств.