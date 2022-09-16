Россия сумеет найти рынки сбыта для 50% объёмов той нефти, которую отказались покупать страны Евросоюза, сообщает Bloomberg.
Есть как минимум пять государств, которые могут заменить ЕС и увеличить поставки российского чёрного золото: Индонезия, Пакистан, Бразилия, Южная Африка, Шри-Ланка и страны Ближнего Востока. Уже ближайшей зимой Россия может ежедневно продавать им по одному миллиону баррелей сырой нефти, отмечается в материале.
По словам автора, в декабре в Евросоюзе начнёт действовать эмбарго на поставки нефти из РФ, а в конце зимы в силу вступит запрет на импорт российских нефтепродуктов.
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