Bloomberg: пять стран помогут России преодолеть нефтяное эмбарго Евросоюза

Россия сумеет найти рынки сбыта для 50% объёмов той нефти, которую отказались покупать страны Евросоюза, сообщает Bloomberg.

Есть как минимум пять государств, которые могут заменить ЕС и увеличить поставки российского чёрного золото: Индонезия, Пакистан, Бразилия, Южная Африка, Шри-Ланка и страны Ближнего Востока. Уже ближайшей зимой Россия может ежедневно продавать им по одному миллиону баррелей сырой нефти, отмечается в материале.

По словам автора, в декабре в Евросоюзе начнёт действовать эмбарго на поставки нефти из РФ, а в конце зимы в силу вступит запрет на импорт российских нефтепродуктов.