Экс-лидер СДПГ Шульц: Бербок занимается морализаторством во внешней политике

По мнению экс-лидера СДПГ Мартина Шульца, политический стиль министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в корне неверен. Об этом пишет Die Welt*.

Шульц считает, что во внешней политике Бербок просто "занимается морализаторством", и тем самым она добивается целей, прямо противоположных желаемым — отталкивает потенциальных союзников Германии вместо того, чтобы привлечь их в свои ряды.

"Есть опасность, что слишком однобокой линией мы загоним в объятия Путина или Китая именно те страны, которые фактически должны сделать своими союзниками", — сказал Шульц.

Бывший лидер СДПГ подчеркнул, что Германии сейчас необходима внешняя политика, основанная не на ценностях, а на "прагматических потребностях".

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.