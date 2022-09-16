По мнению экс-лидера СДПГ Мартина Шульца, политический стиль министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в корне неверен. Об этом пишет Die Welt*.
Шульц считает, что во внешней политике Бербок просто "занимается морализаторством", и тем самым она добивается целей, прямо противоположных желаемым — отталкивает потенциальных союзников Германии вместо того, чтобы привлечь их в свои ряды.
"Есть опасность, что слишком однобокой линией мы загоним в объятия Путина или Китая именно те страны, которые фактически должны сделать своими союзниками", — сказал Шульц.
Бывший лидер СДПГ подчеркнул, что Германии сейчас необходима внешняя политика, основанная не на ценностях, а на "прагматических потребностях".
*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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