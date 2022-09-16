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В Ереване заявили, что надежда на помощь ОДКБ "полностью рухнула"

Мир

С довольно резким комментарием на сей счёт выступил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Он заявил, что Ереван недоволен реакцией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на обращение о предоставлении Армении военной и военно-политической помощи.

В Ереване заявили, что надежда на помощь ОДКБ "полностью рухнула"

"Каковым было наше ожидание и в чем состоял наш запрос в ОДКБ? Предоставить Армении военную и военно-политическую помощь для защиты суверенитета Армении и вывода азербайджанских войск с суверенной территории Армении. Наше требование от ОДКБ было именно таковым. До сих пор это не выполнено. Естественно, по данной части нас не удовлетворяет (реакция ОДКБ)", — цитирует Григоряна "Интерфакс".

На этом секретарь Совбеза Армении не остановился. По его словам, после событий в Казахстане в начале этого года была надежда на задействование механизмов ОДКБ. Однак сейчас "эта надежда полностью рухнула, и нет больше такой надежды".

"И только если будут предметные шаги со стороны ОДКБ, мы можем думать об этом и быть уверенными… Но то, что до сих пор ОДКБ в надлежащем виде не отреагировал, чтобы войска Азербайджана полностью вышли из суверенной территории Армении, это означает, что наши ожидания не оправдались", — сказал Григорян.

Отвечая на вопрос, какие шаги предпримет Армения и возможен ли выход из ОДКБ, Григорян ответил: "По этой части должен задуматься ОДКБ, а не Армения".

Напомним, в Ереване приступила к работе оперативная группа ОДКБ, главной целью которой является оценка обстановки на армяно-азербайджанской границе, где несколько дней назад произошли столкновения вооружённых сил двух государств.

Руководит делегацией начальник Объединённого штаба Анатолий Сидоров. По итогам поездки делегация представит подробный доклад.

Нельзя не напомнить, что в ближайшие дни в Ереван собирается прибыть спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Визит заявлен как демонстрация поддержки Армении. И возникает вопрос, в какой степени комментарии насчёт роли ОДКБ в происходящих событиях связаны с визитом американской делегации.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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