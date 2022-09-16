В ДНР провели национализацию вышек украинских операторов связи

Согласно сообщению госкомитета обороны ДНР, власти Республики национализировали вышки, принадлежащие украинским операторам сотовой связи, а также сопутствующее оборудование.

Сообщается, что речь идёт о национализации имущества, которое являлось собственностью украинских операторов "Тримоб", "Лайфселл" и "Киевстар". Никакой компенсации бывший собственникам выплачиваться не будет.