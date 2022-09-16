Согласно сообщению госкомитета обороны ДНР, власти Республики национализировали вышки, принадлежащие украинским операторам сотовой связи, а также сопутствующее оборудование.
Сообщается, что речь идёт о национализации имущества, которое являлось собственностью украинских операторов "Тримоб", "Лайфселл" и "Киевстар". Никакой компенсации бывший собственникам выплачиваться не будет.
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