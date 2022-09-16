The Washington Times: США напряглись после встречи Путина и Цзиньпина

Встреча лидеров России и Китая на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества стала тревожным звонком для США, сообщает Билл Герц в статье для The Washington Times.

На саммите в Самарканде (Узбекистан) встретились президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Они подвергли критике попытки Запада создать однополярный мир и подтвердили готовность своих стран действовать единым фронтом на мировой арене, что встревожило США.

По словам американского сенатора Марши Блэкберна, лидеры России и Китая пытаются создать новый миропорядок, угрожающий демократическим странам во главе с США. При этом отставной капитан ВМС США Джим Фанелл заявил об укреплении стратегического союза Пекина и Москвы, который направлен против Вашингтона.

Альянс РФ и КНР опасен тем, что сулит США противостояние на два фронта, подчеркнул Герц.