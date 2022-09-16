Обстрел Херсона со стороны ВСУ возобновился

По информации замглавы администрации Херсонской области Екатерины Губаревой, ВСУ вновь наносят удары по Херсону.

"Украинские войска возобновили обстрел Херсона", — сказала Губарева в разговоре с РИА Новости.

В городе опять были приведены в действие системы ПВО, добавила представитель ВГА.

Утром 16 сентября украинские военные уже обстреливали Херсон, нанеся удар по зданию администрации региона.