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Обстрел Херсона со стороны ВСУ возобновился

Мир

По информации замглавы администрации Херсонской области Екатерины Губаревой, ВСУ вновь наносят удары по Херсону.

"Украинские войска возобновили обстрел Херсона", — сказала Губарева в разговоре с РИА Новости.

В городе опять были приведены в действие системы ПВО, добавила представитель ВГА.

Утром 16 сентября украинские военные уже обстреливали Херсон, нанеся удар по зданию администрации региона.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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