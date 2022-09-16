Моди: российско-индийские отношения заметно окрепли

По словам премьер-министра Индии Нарендры Моди, российско-индийские отношения заметно улучшились. Об этом политик заявил в процессе переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным в рамках саммита ШОС.

Моди добавил, что ценит связи между Индией и Россией, сообщив, что обе страны связывает давняя и преданная дружба наряду с личными дружескими связями.

"Мы являемся друзьями и на протяжении десятилетий всегда стояли плечом к плечу, и всему миру известно о характере российско-индийских отношений", — сказал Моди.

Индийский премьер-министр выразил надежду, что отношения между двумя странами в будущем станут только крепче.