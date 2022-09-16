ВСУ обстреляли медколледж в Бериславе под Херсоном

Согласно сообщению администрации Каховского района Херсонской области, обнародованному 16 сентября, ВСУ подвергли ракетному обстрелу медицинский колледж в Бериславе.

Обстрел произошёл вечером 15 сентября, в 20:30. В результате удара никто не пострадал, потому что занятий в это время в учебном заведении не было. Большая часть украинских ракет была сбита в воздухе российскими системами ПВО. в здании колледжа и близстоящих домов выбиты стёкла, продырявлены крыши.

В администрации подчеркнули, что медколледж не является военным объектом.