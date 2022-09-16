Сатановский: влияние США на Казахстан приведёт к разрыву отношений с РФ

Политолог, востоковед Евгений Сатановский считает, что Вашингтон дурно влияет на Нур-Султан, заставляя казахские власти вести антироссийскую политику, что может привести к ухудшению отношений с Москвой.

"Казахстан американцы обрабатывают очень активно, чтобы вообще отсечь Россию от Центральной Азии по экономике", — отметил он.

По словам политолога, если Нур-Султан продолжит принимать антироссийские решения, то Казахстан исключат из всех структур, которые связаны с Россией, в частности, это касается ОДКБ и ЕврАзЭС.

Ранее сообщалось, что Вашингтон собрался разъединить экономики России и стран Центральной Азии.