Глава ДНР Денис Пушилин назвал трагедии, случившиеся 16 сентября в Херсоне, Бердянске и Луганске, военными преступлениями.
По словам Пушилина, киевские власти преуспели в кровопролитии и убийствах мирных граждан, стараясь вызвать панику, и заставить воюющих против украинского национализма отступить.
"На Украине хотят, чтобы мы растерялись, испугались, отступили. Но этого не произойдет никогда", — написал Пушилин в своём Telegram-канале.
Глава ДНР пообещал, что всех террористов-поборников киевского режима ожидает "печальный финал", и принёс соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате трагедий.
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