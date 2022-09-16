Пушилин: теракты в Херсоне, Луганске и Бердянске — это военные преступления

Глава ДНР Денис Пушилин назвал трагедии, случившиеся 16 сентября в Херсоне, Бердянске и Луганске, военными преступлениями.

По словам Пушилина, киевские власти преуспели в кровопролитии и убийствах мирных граждан, стараясь вызвать панику, и заставить воюющих против украинского национализма отступить.

"На Украине хотят, чтобы мы растерялись, испугались, отступили. Но этого не произойдет никогда", — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Глава ДНР пообещал, что всех террористов-поборников киевского режима ожидает "печальный финал", и принёс соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате трагедий.