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Президент Сербии: Евросоюз "замёрзнет" без российского газа

Мир

Сербский лидер Александр Вучич предупредил о последствиях попыток внешне регулировать стоимость газа из России. Как подчеркнул президент, её власти способны в этом случае полностью отказаться от поставок.

"Тогда цена газа больше не имеет значения, у вас его просто нет, вы все замерзаете", — объяснил руководитель республики, передаёт Tv Pink.

Вместе с этим Вучич отметил, что при худшем варианте Евросоюзу придётся платить за электричество на 40 тысяч евро больше, чем сейчас. Проблемы возникнут даже в ФРГ, заключил лидер страны.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан предостерёг от введения антироссийских санкций в энергетической сфере. Также глава правительства назвал Москву "великаном".

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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