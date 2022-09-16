Президент Сербии: Евросоюз "замёрзнет" без российского газа

Сербский лидер Александр Вучич предупредил о последствиях попыток внешне регулировать стоимость газа из России. Как подчеркнул президент, её власти способны в этом случае полностью отказаться от поставок.

"Тогда цена газа больше не имеет значения, у вас его просто нет, вы все замерзаете", — объяснил руководитель республики, передаёт Tv Pink.

Вместе с этим Вучич отметил, что при худшем варианте Евросоюзу придётся платить за электричество на 40 тысяч евро больше, чем сейчас. Проблемы возникнут даже в ФРГ, заключил лидер страны.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан предостерёг от введения антироссийских санкций в энергетической сфере. Также глава правительства назвал Москву "великаном".