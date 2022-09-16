Мирошник: на границе ЛНР обстановка стабилизировалась

По словам посла ЛНР и РФ Родиона Мирошника, хоть ситуация на границе Луганской Народной Республики и остаётся напряжённой, она стабилизировалась.

Мирошник уточнил, что союзные силы усилили свои позиции на севере и северо-западе ЛНР, в частности, в направлениях Купянска и Северска. Также линия соприкосновения сейчас стала стабильной по реке. Об этом посол рассказал в эфире "России 24".

В заключение Мирошник предположил, что в результате принятых мер ВСУ не смогут продвинуться в этом районе.