По словам посла ЛНР и РФ Родиона Мирошника, хоть ситуация на границе Луганской Народной Республики и остаётся напряжённой, она стабилизировалась.
Мирошник уточнил, что союзные силы усилили свои позиции на севере и северо-западе ЛНР, в частности, в направлениях Купянска и Северска. Также линия соприкосновения сейчас стала стабильной по реке. Об этом посол рассказал в эфире "России 24".
В заключение Мирошник предположил, что в результате принятых мер ВСУ не смогут продвинуться в этом районе.
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