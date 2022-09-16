Украинская БМП за 15 секунд задавила двоих бойцов ВСУ

Украинская боевая машина пехоты (БМП) за 15 секунд задавила двоих бойцов ВСУ.

В Сети появилось видео с беспилотника (БПЛА) на котором запечатлена жестокость и безумие украинских боевиков. В ходе "контрнаступления" на Харьковском направлении украинская БМП переехала двух бойцов. На кадрах видно, как БМП пытается выехать задним ходом, а вокруг двух машин бегают украинские бойцы. За считанные секунды под гусеницы попадают двое военных, а БМП уезжает.