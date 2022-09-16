В результате обстрела ВГА Херсона погибли три человека

По сообщению представителя экстренных служб Херсона, в результате ракетного удара по зданию администрации региона погибло три человека. Об этом пишет РИА Новости.

По уточнённой информации, кроме водителя министра соцполитики Херсонской области Аллы Бархатновой, погибли ещё двое прохожих, которые в момент ракетного удара находились поблизости.