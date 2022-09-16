Столтенберг станет участником Генассамблеи ООН в США

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг собирается принять участие в Генассамблее ООН с 19 по 23 сентября.

Планируется, что Столтенберг будет присутствовать на открытии Генассамблеи ООН, которое состоится 20 сентября. А на 22 сентября намечен "трансатлантический ужин" под эгидой госсекретаря США Энтони Блинкена, на котором также будет присутствовать генсек НАТО.