Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг собирается принять участие в Генассамблее ООН с 19 по 23 сентября.
Планируется, что Столтенберг будет присутствовать на открытии Генассамблеи ООН, которое состоится 20 сентября. А на 22 сентября намечен "трансатлантический ужин" под эгидой госсекретаря США Энтони Блинкена, на котором также будет присутствовать генсек НАТО.
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