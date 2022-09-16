Ходаковский: "Схлестнуться с Западом — это историческая неизбежность"

Военный и политический деятель Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил, что схлестнуться с Западом — это историческая неизбежность.

Ходаковский заявил, что людям мало понимать, за что они рискуют. Нужно, чтобы это находило отклик внутри. Он рассказал, что в далёком 2014 году у ДНР был постоянный дефицит патронов, снарядов и высокие потери. В самом начале украинского конфликта за месяц только формирующаяся бригада Восток потеряла больше 200 человек.

"Сейчас эти цифры сочли бы катастрофическими и деморализующими, но тогда я не наблюдал оттока людей — наоборот: каждый день приходили сотни добровольцев, формировались новые батальоны, люди шли в бой, часто без подготовки, из-за динамики событий", — написал Ходаковский.

Он вспомнил, как в самой яростной атаке на защитников Саур-Могилы против 30 бойцов ДНР выступили три десятка единиц техники ВСУ, и они выстояли. По мнению Ходаковского, столкновение с Западом рано или поздно случилось бы, но тогда могло бы быть уже поздно.

"Схлестнуться с Западом — это историческая неизбежность", — уверен он.