Перенджиев заявил, что России необходимо изолировать Украину от Польши

Боевики ВСУ нанесли удары по Херсону и Луганску с помощью западного вооружения. В результате атаки погибли мирные жители. Эксперты убеждены, что необходимо ликвидировать логистическую инфраструктуру Украины, чтобы страны Североатлантического альянса не могли осуществлять поставки оружия в Киев.

По мнению политолога Александра Перенджиева, в первую очередь России следует изолировать Украину от Польши, поскольку основной поток оружия проходит через западные границы Незалежной.

"Всякий раз, когда мы слышим об очередном ударе ВСУ — надо понимать, что название вооружённых сил этой страны формально ещё сохраняется, но боевые действия против нас ведёт НАТО", — заявил он в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Эксперт предполагает, что Москва ведёт себя довольно осторожно, исходя из дипломатических соображений. Однако пришло время отключить на Украине всё электричество, чтобы затруднить работу важных инфраструктурных объектов и ускорить ход спецоперации, считает Перенджиев.