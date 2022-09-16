Эксперт Юшков: Германия национализировала дочернюю компанию "Роснефти"

Германия взяла под доверительное управление "дочку" "Роснефти". Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил, что это является национализацией, о чём он рассказал в интервью с изданием "Взгляд".

"Германия пытается убедить нас в том, что формально она не национализирует активы "Роснефти". Но фактически нашу собственность вновь просто отобрали. При этом они пока не представляют, чем можно загрузить отобранные НПЗ", — сообщил Юшков.

Немцы объясняют своё решение опасениями за отказ "Роснефти" закупать сырьё через другие источники после введённых запретов на импорт нефти РФ и остановку нефтеперерабатывающих заводов. Это может привести к топливному кризису в Европе и росту цен.