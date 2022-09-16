Евсеев: у ВСУ практически не осталось пилотов для F-16, F-15 или A-10

Военный эксперт Владимир Евсеев заявил, что у Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически не осталось пилотов для F-16, F-15 или A-10.

На Украине практически не осталось квалифицированных пилотов второго класса, которые могли бы управлять самолетами F-16 Fighting Falcon, F-15 Eagle или A-10 Thunderbolt II, заявил эксперт в беседе с РИА Новости. Он добавил, что лётный состав ВСУ деградирует. Также, по словам Евсеева, известно о гибели опытных украинских асов.

По мнению Евсеева, даже если гипотетически предположить, что на Украину поставят новые образцы самолётов, то их собьют в первых же боях. Он отметил, что украинские пилоты работают в одиночку, а не парами. Такой способ повышает вероятность быть сбитым.